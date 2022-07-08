Kırklareli’nde kurbanlıklar alıcısını bekliyor

Kırklareli’nde Kurban Bayramı arifesinde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanlar alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı çerçevesinde Kırklareli’nde canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satılmayı beklerken, besiciler ise durgunluktan yakınıyor. Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Kırklareli’nde belirlenen satış noktalarında satıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor. Canlı hayvan pazarında satışlarda durgunluk yaşandığını belirten besiciler ise son gün yaşanacak yoğunluğu bekliyor.

Satışların durgun olduğunu ifade eden Ertuğrul Darcanlı, yoğunluğun bayram günü daha çok yaşanacağını vurguladı. Darcanlı, hayvanların küpe numaraları üzerinden de sağlıklı olup olmadığını dile getirerek, “Yüzüne, kulaklarına bakarsın. Kulakları dik olması lazım. Ağızına dişlerine bakarsın ve sağlıklı olduğunu oradan anlarsın. Eğer ağzından salyalar geliyorsa o hayvan rahatsızdır. Hayvanların küpesi üzerinden de bakıldığı zaman hayvan hakkında her şeyi görürler. Şu anda satışlar durgun. Biz 3 bin, 3 bin 500 lira fiyat istiyoruz ama veren de yok” dedi.

Şakir Arslan ise yem fiyatlarına göre satış fiyatlarının cazip olduğunu belirterek, herkes bütçesine göre kurbanlık baktığını söyledi.

Öte yandan müşterileriyle buluşturan küçükbaş kurbanlıklar 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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