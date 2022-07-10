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Sarıgül: “Miçotakis, Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz” TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli’nden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e çağrıda bulundu

İHA

Sarıgül: “Miçotakis, Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz” TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli’nden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e çağrıda bulundu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli’nden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e çağrıda bulunarak, “Kırklareli’nde Miçotakis’e barış çağrısında bulunuyorum. Miçotakis, Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Amerika sana çok uzak senin yangının olursa Türk uçakları senin yangınını söndürmeye gelir. Biz her zaman barıştan yanayız” ifadelerini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı münasebetiyle Kırklareli’nde parti binasında partililerle bayramlaştıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Atina kentinde parlamento önünde Türk Bayrağı açtığını belirterek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis barış çağrısında bulundu. Sarıgül, “Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda çok ağır bir konuşma yaptı. Aynı zamanda bir Yunanlı parlamenter Avrupa Birliği’nde bizim Türk bayrağımıza saygısızlık gösterdi. Ben Yunanistan’ın Atina kentinde Yunanistan parlamentosunun önünde Miçotakis’e barış çağrısında bulundum. Miçotakis çareyi Amerika’da arma Amerika size son derece uzak siz komşunuz Türkiye ile dostluk ilişkilerinizi iyi bir noktaya çevirin dedim. Atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı ay yıldızlığı bayrağı Yunanistan parlamentosunun önünde onur ve gururla açtım. Orada ben barış çağrısında bulundum. Bir kez daha Kırklareli’nde Miçotakis’e barış çağrısında bulunuyorum. Miçotakis Amerika’ya güvenme ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Amerika sana çok uzak senin yangının olursa Türk uçakları senin yangınını söndürmeye gelir. Biz her zaman barıştan yanayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına ve toprağına gasp etmek isteyen olursa en ağır bir şekilde nasıl Atina’da Yunanistan parlamentosu önünde Türk Bayrağı açtıksa Atina’ya da geliriz ama bizim böyle talebimiz yok. Biz bütün komşular ile barış içerisinde olmak istiyoruz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli ETipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağsında bulundu.

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