Kırklareli’nde kartpostallık Süper Ay manzarası

Kırklareli’nde Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kırklareli’ne Süper Ay şöleni yaşandı. Süper Ay’ı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Öte yandan bazı vatandaşlar telefonları ile anı ölümsüzleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.