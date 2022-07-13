Kırklareli’nde kartpostallık Süper Ay manzarası

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Kırklareli’nde Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırklareli’ne Süper Ay şöleni yaşandı. Süper Ay’ı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan bazı vatandaşlar telefonları ile anı ölümsüzleştirdi.

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