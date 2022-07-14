Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde seyir halinde olan motosiklette eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, kameralara yansıdı. Seyir halinde olan motosiklette 910 yaşlarındaki çocuk eşyaların bağlı olduğu ipe tutunarak güvende kalmaya çalıştı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü ve çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.