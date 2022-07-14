Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde seyir halinde olan motosiklette eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, kameralara yansıdı. Seyir halinde olan motosiklette 910 yaşlarındaki çocuk eşyaların bağlı olduğu ipe tutunarak güvende kalmaya çalıştı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü ve çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler uyarılarda bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.