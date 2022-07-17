Kırklareli'de 123 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçaklara yardım ettikleri belirlenen 6 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uluslararası İnsan Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli KIRKLARELİ, (DHA)

2022-07-17 21:39:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.