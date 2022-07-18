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Kırklareli’de buğday hasadında sona gelindi, kurak bölgelerde verim düştü

İHA

Kırklareli’de buğday hasadında sona gelindi, kurak bölgelerde verim düştü

Kırklareli genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar araziye ekimi yapılan buğday hasadından 750 bin ton rekoltesi beklenirken, bazı kurak bölgelerde verim düştü.
Türkiye’nin önemli tahıl ekim alanlarına sahip bölgelerinden Trakya’da buğday hasadında sona gelindi. Kırklareli genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar araziye ekimi yapılan buğdayın hasadından 750 bin ton rekolte bekleniyor. Bazı kurak bölgelerde ise verim, geçtiğimiz seneye nazaran düştü.
Çiftçi Bülent Oral, kurak bölgelerde verimin düşük olduğunu belirterek, “Burası Kırklareli'ye bağlı Demircihalil köyü. Geçtiğimiz yıllarda buranın ortalama rekoltesi 350400 kiloydu. Kuraklıktan ve gübrelerin pahalı olmasından kaynaklı verim düşük. Çoğu arkadaşımız toprak üstü ve toprak altı gübre atamadı. Böyle olunca verimler şu anda 90100 kilo arasında. Ocak, Şubat ve Mart aylarında kurak gitti, yağışlar yoktu. Yağışlar Nisan ayından sonra başladı ve bunlar hep verimin düşük olmasını tetikleyen nedenler” dedi.
Biçerdöver operatörü Cevat Yıldız ise kurak bölgelerde verimlerin düşük olduğunu ifade ederek, “Buralar böyle kumsal araziler. 100 kilogram biçiyoruz” şeklinde konuştu.

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