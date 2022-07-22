Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Kesimoğlu, Şentop´a 'Basında Atatürk' adlı kitap hediye etti. Şentop, daha sonra esnafı ziyaret ederek, kahvehanede vatandaşla bir araya geldi. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-22 16:34:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.