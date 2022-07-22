Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2)

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Kesimoğlu, Şentop´a 'Basında Atatürk' adlı kitap hediye etti. Şentop, daha sonra esnafı ziyaret ederek, kahvehanede vatandaşla bir araya geldi. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-22 16:34:32



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