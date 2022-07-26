Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortama bırakıldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yangınlara karşı ormanlık alanlarda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi esnasında Kavaklı Beldesi koruluğunda yaralı halde paçalı baykuş ile leylek buldu. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından koruma altına alınan paçalı baykuş ile leylek tedavileri için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Tedavileri tamamlanan paçalı baykuş ile leylek doğal ortamlarına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.