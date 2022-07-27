Lüleburgaz´da üvey baba cinayetinde torun ile dede tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz´da üvey baba cinayetinde torun ile dede tutuklandı

DHA

Lüleburgaz´da üvey baba cinayetinde torun ile dede tutuklandı


Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üvey babası Okay Filibeli´yi (47), bıçaklayarak öldüren F.P. (16) ve cinayetin ardından kaçmasına yardım eden dedesi Ahmet Munar tutuklandı.
Olay, dün saat 13.40 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan Okay Filibeli ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., Filibeli tarafından evden kovuldu. Müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli´yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Filibeli, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MALKARA'DA YAKALANDI
Cinayet şüphelisi F.P.'nin, olayın ardından dedesi A.M.'nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı. Tekirdağ´ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.´nin, dedesinin kullandığı minibüsle geldiği ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.
Lüleburgaz´a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.P., ifadesinde anneannesinin ölmeden önce üstüne olan evi kendisine bıraktığını belirterek, üvey babasının evi kendisine vermesi için üzerinde baskı kurduğunu ve annesine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.P. ile dedesi Ahmet Munar tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-07-27 23:03:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde doğaya bin keklik salındı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde doğaya bin keklik salındı
Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü
YEREL HABERLER Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle ...
Kıraathanelerde kadına şiddete karşı eğitim
YEREL HABERLER Kıraathanelerde kadına şiddete karşı eğitim
Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına ...
Kırklareli’nde huzur evi sakinlerine hatırlatma dozu yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde huzur evi sakinlerine hatırlatma dozu ...
Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 8 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.