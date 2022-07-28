Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Malkoçlar ve Tatlıpınar köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 13 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Bazı kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.