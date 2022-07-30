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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde arilik çalışmaları sürüyor

İHA

Kırklareli’nde arilik çalışmaları sürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hastalıktan arilik çalışmaları çerçevesinde aşılama çalışmaları sürüyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari işletmelere yönelik çalışmalar sürüyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya Kırklareli’nde 2022 yılından bu güne kadar 76 adet iletmenin arilik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. “İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2022 yılı başından bugüne dek 76 adet işletmemizin arilik çalışmaları tamamlanmış olup süresi gelen işletmelerimizde çalışmalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Sığır Tüberkülozu ve Brusellozu hastalıklarından ari olan bu işletmelerimizde aynı zamanda Bakanlığımızın programlı tüm aşılamaları da yapılmaktadır. Perakende veya paketleme usulü çiğ süt satışı yapabilmenin ilk şartı sütün üretildiği işletmenin Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası sahibi olmasıdır. Hayvan hastalıkları ve hayvan hareketleri yönünden kontrol altında olan bu işletmelerimiz, sağlıklı ve güvenilir süt ve süt ürünleri üretimi yanında halk sağlığının korunması hizmeti ile de önem arz etmektedir. Ayrıca hastalıktan ari işletme sertifikası sahibi olan işletmeler yetiştirdikleri buzağı ve düvelerini yüksek fiyatlara satabilmekte, ilimizden ülkemizin her tarafına satış gerçekleştirmektedirler” dendi.
Açıklamada, 2022 yılı başından bugüne kadar arilik çalışması tamamlanan 76 adet işletmede toplam 22 bin 84 adet büyükbaş hayvan mevcut olup yılsonu itibariyle hedefi il genelinde ari işletme sayısını 120’ye ari hayvan sayısını ise 53 bine ulaştırmak olduğu anımsatıldı.

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