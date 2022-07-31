Ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ´nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilen 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi. Tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Taramada Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü bölgesinde H.K.´ye ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirleri ile ilgili tarla sahibi H.K., hakkında işlem başlatıldı. Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yakılarak imha edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2022-07-31 13:26:31
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