Çeltik tarlalarında gübreleme sürüyor

Kırklareli’nde nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan çeltik tarlalarında gübreleme çalışmaları sürüyor.
Kırklareli’nde önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Pehlivanköy ilçesinde nisanmayıs aylarında çeltik tohumlarının toprakla buluşturulması sonrasında üreticiler tarlalarda gübreleme işlemlerini sürdürüyor. İlçede bu sezon 7 bin 945 alana çeltik ekildi. Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çeltik tarlalarında üreticilerle bir araya gelerek, bilinçli gübre kullanımı, hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirmeler yapıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.