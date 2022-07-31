Kırklareli´de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4´ü Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 3 minibüs içinde 86 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu olmak üzere yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığını belirlediği 4´ü Suriye uyruklu 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Gözaltına alınan 7 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-07-31 19:48:21
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