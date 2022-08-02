Kayıp olarak aranan İngiliz vatandaşı Kırklareli'nde sınır dışı edildi

Geçtiğimiz aylarda ülkeye yasa dışı yollarla girdikten sonra Tekirdağ'da yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint Kırklareli'nde sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamamıştı. Kayıp Joshua, daha sonra Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edilmişti.

Şahsın daha önce pasaport ile Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir süre sonra çıkış yaptığı öğrenilirken, Joshua Toussaint’ın kaçak yollarla tekrardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

İngiliz uyruklu Joshua Toussaint sınır dışı edilmek üzere Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan İngiliz uyruklu ülkesine geri gönderildi.

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