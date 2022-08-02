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Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi çerçevesinde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri T.Y’yi durdurdu. T.Y’ye yapılan sorgulamada korona virüs sebebiyle karantinada olması gerektiğini tespit edildi.

Ekiplerce T.Y’ye karantina kuralına uymamaktan 4 bin 500 lira ceza uygulanırken, sağlık ekiplerince evine götürüldü.

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