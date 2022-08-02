Kırklareli’nde ‘1. Amatör Balık Tutma Yarışması’ yapıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy göletinde ‘1. Amatör Balık Tutma Yarışması’ gerçekleşti.

Lüleburgaz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ‘1. Amatör Balık Tutma Yarışması’ Tatarköy Göleti yapıldı. Çok sayıda amatör balık avcısının katıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu. Çocuklara doğa bilinci, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçıları buluşturmak için düzenlenen etkinlikte dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan verdi.

En çok balık tutma yarışmasında Özcan Dinç birinci, Ceylin Kemik ikinci, Hakan Üstündağ üçüncü olurken, en büyük balık tutma yarışmasında Eymen Şentürk birinci, Murat Nurtekin ikinci ve Mustafa İrfan Yürük üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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