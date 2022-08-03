Kırklareli'nde ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, binanın giriş katındaki evde çıkan yangında Zekeriya Hatipoğlu (67) hayatını kaybetti, eşi Rukiye Hatipoğlu (65) yaralandı.

Lüleburgaz'a bağlı 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde bulunan binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, içeriden Zekeriya Hatipoğlu ile eşi Rukiye Hatipoğlu'nu çıkardı. Hatipoğlu çifti, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği belirlenen Zekeriya Hatipoğlu, hayatını kaybetti. Rukiye Hatipoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-08-03 17:11:29



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