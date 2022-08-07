226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ,(DHA)TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren 226 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a götürüldü. Kaçak göçmenler buradan charter seferle ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki 226 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler İl Jandarma Komutanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 226 göçmen, İstanbul'dan öğleden sonra charter seferle ülkelerine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU

2022-08-07 17:19:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.