SMA'lı İdil Ayşe, tedavi göreceği ABD'ye mavi balonlarla uğurlandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde SMA Tip 1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Perşembe günü tedavi görmek üzere ABD'ye gidecek Ayşe İdil için Lüburgaz Kongre Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi, gökyüzüne, 'Ayşe İdil kazandı' yazılı mavi balonlar bırakıldı.

Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaf İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe Adakan'a yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği olmak üzere bağış kampanyası başlatıldı. Mart ayında başlatılan kampanya geniş bir kesimden büyük ilgi gördü. Kampanyada İdil Ayşe'nin tedavi giderlerini karşılayacak olan 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Paranın toplanmasının ardından İdil Ayşe ile anne ve babası birlikte tedavi görmek üzere perşembe günü ABD'nin Boston kentine gidecek. İdil Ayşe'nin ABD'ye gitmeden önce Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde üzerinde, 'İdil Ayşe kazandı' yazılı mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Meydana annesi Zeynep Adakan'ın kucağında gelen İdil Ayşe, toplananların ilgi odağı oldu. Zeynep Adakan, kendilerini destek vermek için toplananlara yaptığı konuşmada, destek veren herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi. Adakan, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sadece bugün değil, kampanya boyunca sesimi duyduğunuz her yerde, desteğinizi esirgemediniz. İyi ki varsınız Lüleburgaz çok sahiplendiniz. Sizlerin desteğiyle başardık. İyi ki varsınız bu günü yaşattığınız için hepinize sonsuz teşekkürler" dedi.

Şu anda içlerinin buruk olduğunu ve 110 ailenin bugünü yaşamayı beklediğini ifade eden Zeynep Adakan, "SMA Tip 1 hastası İdil kızım kampanyası tamamlandı. Ve biz perşembe günü tedavisi için Amerika'ya gidiyoruz. Süreç boyunca biz yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ancak dediğimiz gibi içimiz buruk. Çünkü arkamızda şu an 110 bebek var valilik izinli. SMA Tip 1 hastası, 110 aile daha bugünü yaşamayı bekliyor. Lütfen onlara da desteğinizi esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

İdil Ayşe'nin babası İbrahim Adakan, kızının kampanyasının Türkiye'de en hızlı biten kampanyadan biri olduğunu belirterek, "Valilik izni geldikten sonra 4,5-5 ayda kampanyamız bitti. O kadar korkunç bir rakamdı ki, parayı dolara çevirip Amerika'ya transfer ederken rakam gerçekten çok çok büyüktü. Toplanmaz dediler, yüzümüze karşı bunu çok söylediler ama Lüleburgaz sahiplendi, herkes bağış yaptı. Herkes ilgi gösterdi, hiç kimse görmezden gelmedi. Defalarca kez bağış yaptınız, fırınlarda, kumbaralarda, fabrikalarda, zarflarda her yere bağış yaptınız. Allah hepinizden bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

