Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesindeki Mutlu Deresi'nde Afganistan uyruklu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu.

Demirköy'ün Beğendik köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırı yakınlarında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, yanlarında 1 arkadaşlarının da bulunduğunu ve Mutlu Deresi'nde kaybolduğunu söyledi. Derede yapılan aramada, Afgan göçmenin cansız bedeni bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-08-26 12:24:35



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