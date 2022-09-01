Sarıgül: MHP'nin af hazırlıklarını değerli buluyorum



Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili hazırlık yaptığını duyuyorum, son derece değerli buluyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'de Lüleburgaz Kapalı Cezaevi önünde af çağrısını yineledi. Cezaevi önünde partilileriyle birlikte basın açıklaması yapan Sarıgül, Türkiye'de 56 cezaevinin önünde af çağrısı yaptığını, 57'nci ziyaretini Lüleburgaz'a gerçekleştirdiği söyledi. Sarıgül, "9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partimizin genel merkezinden bir af çağrısında bulundum. Şu anda 57'nci cezaevindeyiz. Pandemi koşulları sebebiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle toplum gerildi, elde olmayan birçok konu gündeme geldi. Esnaflarımız arasında çeklerini, senetlerini ödeyemeyen, ödeme zorluğu çeken pek çok esnafımız oldu. O nedenle şu anda cezaevlerimiz alabildiğine kalabalık, 50 kişilik koğuşlarda çok fazla kader mahkumunun olduğu bilgisi ulaşmakta. Şu anda cezaevlerinde 4 binin üzerinde çocuğumuz var, doğumlarını orada yaptılar, daha hayata kavuşamadılar. Bizim devletimiz şefkatli devlettir, yüce devlettir. O nedenle anneler için affet Türkiye´m, babalar için affet Türkiye´m, çocuklar için affet Türkiye´m. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 285 bin kader mahkumunu aileleriyle buluştur Türkiye´m" dedi.

Bütün siyasi partilere af talebinin desteklenmesi çağrısında bulunan Sarıgül, "Bütün siyasi partilere sesleniyorum, bu konuda siyasi bir beklentimiz kesinlikle söz konusu değildir. Af talebimiz siyasi bir talep değil vicdani bir taleptir" diye konuştu.

MHP'nin af yasası hazırlığına değinen Sarıgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili hazırlık yaptığını duyuyorum, son derece değerli buluyorum. MHP'nin hazırlayacağı af yasasıyla bizim hazırladığımız af yasamız arasında son derece büyük bir benzerlik var. Diğer siyasi partileri de MHP'nin af çağrılarına aynı şekilde cevap vermeye davet ediyorum. Bugün Lüleburgaz'dan bütün dünyaya saygıyla, sevgiyle sesleniyorum, dünyanın her noktasından silahlar gitsin, barış gelsin, bu barışı 285 bin kader mahkumu için de sağlayalım. Dünya Barış Günü'nde barışı sağlayalım. Senin barışın benim barışım olmaz" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, daha sonra İstanbul Caddesi´nde esnafı ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-09-01 17:25:02



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