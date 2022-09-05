Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi.
A.D. hakkındaki işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2022-09-05 17:36:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.