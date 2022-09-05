Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi.

A.D. hakkındaki işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-09-05 17:36:29



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