Kırklareli'de 226 göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı

Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarmanın son 10 günde yaptığı uygulamalarda Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında, son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda, İstanbul'dan getirilen ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakaladı. Uygulamalarda göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 30 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 32 araca ise el konuldu.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 30 organizatör şüphelisinden 6'ı tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-06 12:09:59
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