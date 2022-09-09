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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı 

DHA

410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı 


Metin KARAKUŞ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, telefonla N.Ü.'yü 410 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan 5 şüpheli, İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı. 
Babaeski'de yaşayan N.Ü., mayıs ayında telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler tarafından 410 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan N.Ü., polise giderek şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık şüphelilerinin H.A., Ş.Y.E., D.A., S.M.K. ve L.A. olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli, Babaeski'ye getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Babaeski Metin KARAKUŞ
2022-09-09 15:35:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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