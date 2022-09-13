Jandarmadan 'uyuşturucu serası'na baskın: 2 gözaltı 

GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evin terasına iklimlendirme sistemli sera oluşturup, uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, merkez İstasyon Mahallesi'ndeki evin terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi. Narkotik dedektör köpek 'Yeksan' ile evde arama yapan jandarma ekipleri, teras kısmında iklimlendirme sistemi kurularak, 'kenevir serası' oluşturulduğunu belirledi. Terasta 2,5 kilo kubar esrar, 550 kök Hint keneviri, 1 hassas terası, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, 1 oksijen tüpü, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-09-13 14:03:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.