Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (3)

'BUGÜN BU ANLAYIŞ TÜRKİYE'YE ÖZGÜRLÜK VE HÜRRİYET BAYRAĞINI ÇEKTİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli ziyareti kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi ve afet eğitimi verilen sınıfta da deprem tatbikatına katıldı. Soylu, burada deprem anında yapılması gerekenleri, öğrencilerle birlikte tekrarladı. İlk yardım ve sağlık eğitimin verildiği sınıfı da gezen Soylu'nun tansiyonunu bir öğrenci ölçtü. TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu 6. Sınıf Öğrencisi Eymen Kayra Erinç'in tansiyonunu ölçtüğü Bakan Soylu daha sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada, üyelere "Türkiye'de büyük bir devrim oluşturdunuz" sözleriyle seslenen Soylu, "Dünya'ya rağmen, Türkiye'yi istemeyenlere rağmen ve Türkiye'nin ayağına çelme takıp coğrafyanın bütün istikrarsızlıklarının içerisine Türkiye'yi sokmak isteyenlere rağmen büyük bir devrim yaptınız. Yarın ve bugün 16 Eylül ve 17 Eylül rahmetli Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin seneyi devriyesi. Buradan muradım şu; Adnan Menderes'i idam edenler sadece Adnan Menderes'i idam etmek için etmediler. Hepimize bir mesaj verdiler. Gelecek nesillere, 'bu ülkeyi siz yönetemezsiniz' dediler. Allah razı olsun. 21'inci asrın başından itibaren bu ülkede büyük devrimler oluşturdunuz. Bizim burnumuzu Doğu Akdeniz'e sokturmazlardı. Yaptıklarınızla, gerçekleştirdiklerinizle, ortaya koyduğunuz iradeyle 17-25 Aralık'ta geri adım atmamakla, 6-8 Ekim olaylarına teslim olmamakla, 15 Temmuz darbesine çıplak ellerinizle beraber mücadele etmenizle birlikte bugün Doğu Akdeniz'de bugün Karadeniz'de kendi anlayışını ortaya koyan, bir taraftan enerji arayan, bir taraftan doğalgaz arayan, dünya 'sen ne yapıyorsun? Buralara giremezsin' demesine rağmen 'ben özgür ve hür bir ülkeyim, etrafımdaki coğrafyada hakkımı korumak benim en temel vazifemdir' diyerek aslında şunu burada söylemek istiyorum; 2002 yılından itibaren AK Parti ve bugün Cumhur İttifakı'yla beraber bugün bu anlayış Türkiye'ye özgürlük ve hürriyet bayrağını çekti" dedi.

'SİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİNİZ'

Devrimci demekle, güzelleme yapmadığının altını çizen Bakan Soylu, "Devrimci derken bir güzelleme yapmak için devrimci demiyorum. Bu ülkede her on yılda bir darbe yaptılar. Hepimizi idamlarla, darbelerle ve müdahalelerle korkuttular. Siz o korkuyu yendiniz. Kolay bir iş değildir. Bu ülkede insanların başı açık ve başı örtülü olarak ayırdılar. Ve bir daha bunu bir araya getiremezsiniz dediler. Siz o korkuyu yendiniz. Bu ülkede; 'Siz Ayasofya'yı açamazsınız, Ayasofya'yı açmanız bize karşı başkaldırışınızdır' dediler. İnsanlar birbirine bu ülkenin geçmişinde fısıldayarak bizim otomobilimiz ne olacak diye sorarlardı. Açık ve net. Çünkü bu ülkede otomobil yapmak isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi, uçak yapmak isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi. Üretmek isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi. Biz Amerika'ya göbekten bağlı olacağız, Avrupa'ya göbekten bağlı olacağız. Onlar ne talimat verirlerse onu yerine getireceğiz bir ülke modunda bizi görüyorlardı. Bugün velev ki büyükelçilerle masaya oturanlar yine aynısını görüyorlar. Ama bu teşkilat bugün Cumhur İttifakı, büyük bir inançla bütün engelleri aşarak şunu size söylemek istiyorum, siz devrim gerçekleştirdiniz ve mazlum ve mağdur ülkelere de milletleri nasıl devrim gerçekleştireceğini söylediniz" diye konuştu.

'ÜLKENİN KALKINMASINI İSTEMEYENLERİ YENİYORUZ'

Yıllarca ülkenin kalkınması ve gelişmesini istemeyenleri de yendiklerini belirten Bakan Soylu, "Eğer bu iradeyi ortaya koymasaydınız, eğer 17-25 Aralık'tan sonra 2014 seçimlerinde teslim olsaydınız, 6-8 Ekim olaylarından sonraki seçimlerde teslim olsaydınız, 7 Haziran'da, Kasım seçimlerinde teslim olsaydınız, 15 Temmuz'dan sonra teslim olsaydınız, Hakurk'tan Afrin'e kadar terör koridorunu bugün kurmuşlardı. Bunu çok net söylüyorum. Sadece bu ülkenin bugününü değil, bu ülkenin yarınlarını da esir alacaklardı ve teslim alacaklardı. Bu oyunun arkasında Amerika ve Avrupa var. Biz sadece PKK'yı mağlup etmiyoruz. Biz sadece FETÖ'yü mağlup etmiyoruz. Biz sadece ekonomik saldırıları bize tetikleyenleri mağlup etmiyoruz. Yıllarca bu ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyen, tekrar söylüyorum göbekten onlara bağlı olmamızı isteyen Amerika'yı ve Avrupa'yı yeniyoruz ve Tayyip Erdoğan'la yeniyoruz, Cumhur İttifakı ile yeniyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ ASRI GELECEK NESİLE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

2023'ün sadece bir seçim yılı olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in birinci asrının ikinci asrına devri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "2023 sadece bir seçim yılı değildir. Aynı zamanda cumhuriyetin birinci asrının ikinci asrına devridir. Yani biz hem cumhuriyetin birinci asrını yaşadık, sıkıntıları, dertleri, baskıları, zorlukları, zorbalıkları, küstahlıkları, özgürlüklerimizin kısıtlanmasını, bize yukarıdan aşağıya parmak sallayanları, bizi hakir görenleri, küçük görenleri ama ondan kurtulmasını ve ayaklarımızın üzerinde durmasını sağladık. Şimdi cumhuriyetin ikinci asrına, 29 Ekim 2023'te hep birlikte gidiyoruz. Bilmenizi istiyorum. 29 Ekim 2023'te yeni bir asrı yine bu nesille beraber Allah'ın izniyle birlikte yakalayacağız. Ama bu asırda bir önceki asırda yani şimdiki asırda yaşadıklarımızı gelecek nesillerimize bırakmamamız lazım. Bizim yaşadıklarımızdan aldığımız tecrübeyle onların önünde engebeleri tamamen kaldırmamız lazım. Hep birlikte kaldırmamız lazım. Bu fırsat önümüzdedir. Bu fırsatı heba etmememiz lazım. Onun için çok çalışmak, çok gayret göstermek ve çok mücadele etmek gerekir" şeklinde konuştu.

'NASIL BOYUN EĞMEDİĞİMİZİ ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Gelecek neslin önüne güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Soylu, "Adım adım, bu ülkeyi nerelerden getirdiğimizi, nerelere getireceğimizi, gelecekte neler yapacağımızı, Türkiye'nin hangi hallere sokulması lazım geldiğine müdahale ettiğimizi, boyun eğmediğimizi anlatmaya çalışacağız. Türlü türlü zorluklarla karşılaştığımızı ama masalara oturup bu ülkenin özgürlüklerini, bu ülkenin bağımsızlığını birilerine peşkeş çekmediğimizi, vatan için, seçimde üç tane oy almak için bu ülkeyi satmaya çalışanlara bu ülkeyi Amerika'ya havale etmeye çalışanlara fırsat tanımadığımızı, bu ülkenin kendi kaynaklarıyla beraber büyüyeceğini anlatmalıyız" dedi.

'BUNLARIN DERTLERİ, MİLLETE HİZMET DEĞİL'

Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinen Soylu, "Kim cumhurbaşkanı adayı olursa olsun, yani her birinin kendine ait hikayeleri var, adamların icrai bir hikayeleri yok, bir hizmetkarlık hikayeleri yok, bunların hayatını yazsanız, foyalarının meydana nerede çıktığını yetiştiremezsiniz. Adam Sakarya'ya gidiyor, hadi coğrafya bilgin yok, tarih bilgin yok, bir de Sakaryalıların huzurunda söylüyor, onlar biliyor nasıl olduğunu her şeyin. Bir de Türkiye Cumhuriyeti devletine idare etmeye bunlar hep beraber talip oluyorlar. Birbirlerine düşmüşler, örtüyü örtmüşler, alttan birbirlerini bıçaklıyorlar. Dertleri memleketimize, milletimize hizmet değil; dertleri 'hangi televizyonu ben sahipleneceğim, hangi televizyonu öteki sahiplenecek' diye millete hizmet konusunda bir mücadele ortaya koymuyorlar. Medyanın sahiplenmesi konusunda bir mücadele ortaya koyuyorlar. Size bir şey söyleyeyim; Allah esirgesin, Allah milletimizi bunların eline düşürmesin ve inanın dışarıda o tercihi kullanan milletin sorumluluğu elbette ki kendi adına ortaya koyduğudur ama bizim sorumluluğumuz milletin sorumluluğunun gelecek nesiller açısından çok büyük bir vebal altında kalırız, bu siyasetin, teşkilatın mensupları olarak. Bu millet bize şunu söyler ve haklıdır da; 'Bize gerçekleri tam çıplaklığıyla anlatmadınız, anlatsaydınız' derler ve haklıdırlar. Biz tam çıplaklığıyla bütün gerçekleri bu milletimize anlatmakla mükellefiz. Sonra, rahmetli annemin güzel bir sözü vardı, 'Eyvah para etmez'. Ne kadar eyvah dersek, eyvah para etmez. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve inşallah 2023'te cumhuriyetin birinci asrına AK Parti'nin bu kadrolarıyla, millet bütün değerleriyle bütünleşmiş bu anlayışıyla, güçlü bir şekilde, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya ümidimizi anlatarak hep beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ KRİZDEN ERDOĞAN SELAMETLE ÇIKARACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ekonomik krizden selameten çıkaracağını ifade eden Soylu, "Bugün dünyanın içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı dönem içerisinde göreceksiniz, elbette herkesin eksikliği olabilir, eksikliği olmayan cenabı Allah'tır, göreceksiniz bu dünyanın bulunduğu ekonomik kriz içerisinde hem Türkiye'yi Avrupa'dan, Amerika'dan ve diğer ülkelerden daha çabuk bir şekilde selamete çıkaracak, hem de buradan bir fırsat elde edeceğiz ve yine göreceksiniz, Türkiye yürümeyecek, Türkiye 2023'le beraber koşmaya devam edecek. 100 yıl sonra, biz nasıl bugün 100 yıl önce bize bu cennet vatanı emanet edenlere dua ediyoruz, onları hayırlarla yâd ediyoruz, onlara dualarımızda yer veriyoruz, kabirlerini ziyaret ediyor, Kuran-ı Kerim'ler okuyoruz. 100 yıl sonra Türkiye'yi bu cendereye sokmaya çalışanlara müsaade etmediğiniz için, Türkiye'yi büyük bir kalkınma ivmesi kazandırdığınız için, Türkiye'de büyük devrimler gerçekleştirdiğiniz için, bu ülkeyi özgür ve bağımsız bir ülke haline getirdiğiniz için 100 yıl sonraki nesiller de inanınız ki bu yaptığınız için başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yol arkadaşlarına aynen biz nasıl geçmişimize dua ediyorsak, onlar da bu hakkaniyet yolcularına dua edecekler" diye konuştu.

Soylu, partideki konuşmasının ardından Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı'nı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Soylu'nun MHP ziyareti, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

