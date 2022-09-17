Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (6)

DHA

Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (6)


'DOĞAL GAZ FİYATLARI AMERİKA VE AVRUPA´DA 10 KAT ARTTI'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli´de sivil toplum örgütleri temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Avrupalıların, konuşurken 100 yıllık planlar, büyük planlar yaptığını söylediğini belirten Soylu, "Her meseleyi burnundan kıl aldırmayacak bir şekilde yönetmeyi kendisine maharet olarak gören Avrupa ama akıllı bir şekilde bütün sorunlarını doğuya yıkan Avrupa, ne pandemi meselesinde, ne küresel dünyada, ne de enerji meselesinde burnunun önünü göremeyecek derecede bir strateji eksikliğinin içine düşmüştür. Küreselleşme denilen kavram, 20'nci yüzyılın sonunda Amerika'yı dünyada egemen kılmak, Avrupa'yı da onun vagonu haline getirebilecek bir anlayışı değerlendirmek üzere icat edilmiş bir kavramdır. 1950'lerden itibaren dünyada güç ekseni doğuya doğru kaymaktadır. Güç ekseni derken; siyasal güç ekseni, silahlı güç ekseni ve ekonomik güç ekseni doğuya doğru ciddi bir şekilde kaymaktadır. Doğunun üretim mekanizmalarından birisi Çin. Kendi üretimini pandemiden dolayı kapattı ve dünyanın birçok yerinde doğal gaz fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da 10 kat arttı. Az bir rakam değil bu. Çünkü bir taraftan üretimi yetiştirmek istiyorlar, bir taraftan da bizden de alarak, dikkat ederseniz bizim geçen yılki ihracatımızın toplamı 170 milyar dolar civarında, şu anda 250 milyar dolar civarında olacağını ve biraz daha aşacağını bu yıl itibariyle tahmin ediyoruz. Esas itibariyle bizden de mal çekiyorlar" dedi.
'AVRUPA, AMERİKA KENDİ AJANLARINI TÜRKİYE´YE SOKUYOR'
Bakan Soylu, "Suriyelilerle biz 500 yıl aynı millet olarak beraber olduk" diyerek, şöyle devam etti:
"Adam kapına gelmiş, karşı tarafta kadınlara tecavüz ediyorlar, hamile kadınların karnındaki çocukları öldürüyorlar, yaşlıları öldürüyorlar. Biz ne yapmalıydık? Bugün Ukrayna, Avrupa'ya gitti, 5 milyonun üzerinde. Avrupa 'Almıyorum' mu dedi? Kimse niye sesini çıkarmadı? Ne zaman dönecek bunlar kendi memleketlerine belli mi? Hiç belli değil. Ama Avrupa ve Amerika kendi ajanlarını Türkiye'ye sokuyor, 'Bu Suriyeliler buradan gitsin' diyor. Adamlar zaten kalmak istemiyorlar ki gitsinler. Ben İdlib'de 75 yaşındaki bir teyzeyi gördüm, dedi ki; 'Evlat, ben memleketime dönmek istiyorum.' Ben, 'Memleketindesin' dedim. Kendi toprağına dönmek istiyor. Buradakilere soruyoruz gider misin diye, 'Evet gideriz' diyor. Ama orada ölüme mi gitsin? Bir bölümü rejimin, bir bölümü DEAŞ'ın, bir bölümü PKK/PYD'nin elinde. Öbür tarafa da Amerika gelmiş, 12 tane üs kurmuş. Yunanistan da üs kuruyor. Bir tezgah hazırlama içerisinde. Bunları görmüyoruz. Bu insanlar nereye gidecekler? Bizim Fırat Kalkanı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi, Barış Pınarı bölgesine gittiler. Tam 525 bin kişi oraya gönüllü olarak geri döndüler. Biz orada, onların daha rahat bir şekilde olabilmesi için, buraya gelmemelerini temin edebilmek için orada güvenliği, sağlığı, adaleti, altyapıyı oluşturduk. Kendi meclisleri kuruldu. Onlar paralarını topluyorlar, harcıyorlar, bir ekonomi oluşturdular. Eskisinden daha iyi durumdalar. O bölgeye gidiyorlar ama Kuzey Halep bölgesinde varlar. Güney ve Orta Halep bölgesinde yoklar. Çünkü oraya gidince onları per perişan ediyorlar. Ne zaman gidecekler? Alternatif bulabilirsek. İşte o alternatiflere bakıyoruz. Cerablus'ta, El-Bab'da, Resulayn'da, Telabyad'da yaklaşık 1 milyon kişinin yaşayabileceği uluslararası yardım kuruluşlarından bir proje için hep beraber çalışıyoruz. Bir noktasına kadar geldik."
Bakan Soylu, Suriyelilerin suç işleme konusuna değinerek, "Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir. Elbette kendi ülkelerinde döneceklerdir. Ama Türkiye'de ne kadar suç işliyorlar? İlk dediler ki, 'Bunlar 3-4 yıl sonra o kadar çok suç işlerler ki.' Bunların önemli bir bölümü Müslüman, zaten bizim coğrafyamızın insanı. Evet, bizim kültürlerimizde belki farklılıklar söz konusu ama haram, helal sende ne kadar varsa onda da o kadar var. Netice itibariyle suç işlemesi, bizde 2.22.3, onlarda ise 1.11.2; yarı yarıya. O da bir kısmı kendi aralarında. Onun için bütün bunların hepsi asparagas" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-17 02:04:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde STK ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde gençlerle buluştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde gençlerle ...
Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (4)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı."
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece 8-9 vilayette ...
Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal ...
İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Kırklareli İl ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli Trafik Eğitim ...
Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal ...
Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde ...
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Trakya'da sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'da sosyal konut projesi için başvurular ikinci ...
Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.