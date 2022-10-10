Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı

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Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen 892 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 organizatörü ise gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 hafta içinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 892 göçmen yakalanırken, 21 organizatör gözaltına alındı, 19 araca da el koyuldu. Kaçak göçmenlerin, yapılan incelemesinde, İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi; 21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-10-10 17:37:47



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