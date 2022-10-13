Kırklareli'de 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 44 uyuşturucu şüphelisi yakalandı



Uğur AKAGÜNDÜZ -Uğurcan KARAOĞLU / KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de emniyetin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Valisi Birol Ekici "Tüm inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında il merkezi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde 51 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 67 ekip, 340 personel, 1 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 51 adrese yönelik sabah 07.30'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheliden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 771 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 uyuşturucu madde kullanmak için özel imal edilen aparat, 1 tabanca, tabancaya ait 40 mermi, 1 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 1 hassas terazi, 3 alüminyum folyo ve 1 çift eldiven ile 96 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte operasyonla ilgili açıklama yaptı. Ekici, ele geçirilen 771 gram esrarla birlikte Kırklareli tarihinde toplam 101 kilogram esrar yakalama oranına ulaştıklarını ve bunun kentin cumhuriyet tarihinde yakalanan en yüksek rakam olduğunu söyledi. Ekici, "Bugün yakaladığımızla birlikte aslında ilimizde Cumhuriyet tarihin en yüksek rakamına; 101 kilogram esrara ulaşmış bulunmaktayız. Bu operasyonlarımız devam edecek. Çocuklarımızın zehirlenmesine ve aile yapımızın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. İlimizde bu konuda halkımızın desteği arkamızdadır" dedi.

'TÜM İNLERİNE GİRECEĞİZ, TAMAMINI KURUTACAĞIZ'

Şüphelilerin halkın yaptığı ihbarlar ve iş birliğiyle yakalandığını belirten Vali Ekici, "Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek ve bugün yürüttüğümüz operasyonun adı 'Kökünü Kurutma' operasyonudur. Tüm inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda anneler yanımızda, kardeşler yanımızda ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen, 'bıktım ben bu işten' diyen kişiler yanımızda. Bunların desteklerinin devamını bekliyorum. Kendilerine, bu konuda bize ihbarda bulunanlara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir aplikasyon da var, bunu indirdiğimiz zaman, isminiz görünmeden ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarlar neticesinde mücadelemiz güçlenerek devam etmektedir" diye konuştu.

Vali Ekici, 2 saatte 43 kişinin ele geçirildiğini belirterek, "2 saate 43 kişiyi ele geçirmiştik, az önce bir kişiyi daha yakaladık. Yani sabah 07.30'dan beri operasyonumuz devam ediyor. 51 şüpheli şahsa yönelik olarak yürütülüyor. 44'ü şu anda elimizde, kalan 7 kişiyi de takip etmeye devam ediyoruz. Uyuşturucu ticareti yapanlara asla izin vermeyeceğiz, hepsini yakalayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ Uğurcan KARAOĞLU

2022-10-13 17:54:09



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