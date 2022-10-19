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Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı

DHA

Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı


Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan 6 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 550 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile köylerde 'kaçakçılık', 'uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi çeşitli suçlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 2 muşta, 1 döner bıçağı, 550 litre kaçak içki, 225 metre bakır kablo, 2 demir kesme makinesi ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2022-10-19 12:49:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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