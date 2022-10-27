Kırklareli'de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de son bir haftada jandarmanın yaptığı uygulamada 594 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada yasa dışı yollarla diğer ülkelere gitmeye çalışan 594 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 11 şüpheli gözaltına alınırken, 11 araca da el konuldu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

11 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-10-27 14:08:39



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