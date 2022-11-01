İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Kırklareli'nde yakalandı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)İSTANBUL'da işlenen bir cinayetin şüpheli olarak aranan B.Ç., Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarmanın takibi sırasında girdiği ormanda, saklandığı çukurda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da 25 Ekim'de işlenen bir cinayetin şüphelisi B.Ç. ve çeşitli suçlardan aranan P.D. ile B.A.'nın Kızılağaç köyünde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma, 3 şüphelinin olduğu otomobili takibe alıp, 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan şüphelilerin bulunduğu araç, 'kapan' yardımı ile durduruldu. İki şüpheli araçta yakalanırken, B.Ç. ormana kaçtı. B.Ç.'nin peşine düşen jandarma, iz takip köpeği ile arama yaptı. B.C. saklandığı çukurda yakalanıp, gözaltına alındı. B.Ç.'nin üzerinde ayrıca 20 gram esrar ele geçirildi. B.Ç. işlemleri sonrası İstanbul'a gönderilirken, diğer şüphelilerin soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-11-01 12:14:14



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