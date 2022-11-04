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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak

DHA

Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Türkiye Yüzyılı'na gençlerin ve sporcuların damga vuracağını belirterek, "Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı, uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık, başka ülkeler bunu nasıl başarmış, diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'Siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz" dedi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti'nin '2023 Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kırklareli'ni ziyaret etti. Kentteki ilk ziyaretinde Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve partililer eşlik etti. Türkiye'nin her anlamda bir dünya ülkesi haline geldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yurt konusunda dünyada başka örneğin olmadığını dile getirdi. Kasapoğlu, "Artık Türkiye, bir dünya ülkesi. Her anlamda bir dünya ülkesi. Diplomasisi ile enerjiden tarıma, tarımdan spora, gençlik yatırımlarına kadar bir dünya ülkesi. İşte Türkiye'nin yurtları. Türkiye'nin yurt örneği dünyanın hiçbir ülkesinde yok. 850 binden fazla kapasite ile 800'den fazla yurtla. Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Salı günü bütçe komisyonunda açıkladık; 100 kişiden 97'si yurtlarda, bunun başka bir örneği yok. Dedik ya ilk başta 'Bu çatının altında olmak isteyen herkesi, bu kapıları sonuna kadar açarak, tüm imkanları seferber ederek yurtlarımıza alacağız'. Hamdolsun, bunu başardık. İşte diyoruz ya 'Genç odaklı, üretken, hizmet odaklı bir siyaset'. İşte 21 yılda gelinen netice hamdolsun, gençlerini sadece lafla birtakım kuru söylemlerle değil onlara hizmet ederek, onlar için kapıları ardına kadar açarak ortaya konan hizmet anlayışıyla gerçekleşiyor. 500 yurt kapasitesinden 17 kat artırarak 800 binden fazla kapasiteye ulaştık" dedi. 
'KREDİ BORÇLARINDAKİ ENFLASYON FARKLARINI DA TARİHE GÖMDÜK' 
Kredi ve burs uygulamasında da büyük kolaylıklar sağlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "500 binden fazla öğrenci, 1 milyondan fazla genç krediler ve burslardan faydalanıyorlar. Dün parlamentomuz yasalaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2 ay önce ilan etmişti, gençlerimiz artık aldıkları kredileri aynen aldıkları gibi ödeyecekler. 1961 yılından beri Yükseköğretim Kanunu'nda olan enflasyon farklarını da nasıl harçları da tarihe gömdüysek kredi borçlarındaki enflasyon farklarını da AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın genç odaklı siyasetiyle tarihe gömdük; hayırlı, uğurlu olsun. İşte genç odaklı siyaset budur. Genç odaklı siyaset; gençlere umut vermektir, gençlere heyecan vermektir, onların önünü açmaktır, onları desteklemektir. Siyasette, bürokraside, hayatın her alanında gençlerle aynı yolu el ele, kol kola yürümektir. İşte AK Parti kabinesi, Türkiye'nin en genç kabinesi. Türkiye'nin en genç milletvekilleri AK Parti'de, en genç siyasi kadrolar AK Parti'de. Gençlik bizim gücümüz, o nedenle diyoruz ya 'Türkiye Yüzyılı inşallah gençliğin yüzyılı olacak, dinamizmin yüzyılı olacak'. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nda, bugüne kadar tesis ettiğimiz bu altyapıyı her alanda başarılı bir şekilde el ele vererek taçlandıracağız" diye konuştu. 
Türkiye'nin teknoloji yatırımlarının da devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "İşte Togg, bir araçtan ötesi bir teknoloji hamlesi. Diyoruz ya 'Türkiye öncü ülke'. İşte Türkiye'nin teknolojideki öncülüğü, savunma sanayisinden diğer teknoloji alanlarına kadar gümbür gümbür devam ediyor. İstanbul Havalimanı'mız. Geçtiğimiz cumhuriyet bayramlarından birinde açtığımız. Biz hizmet siyasetiyiz, biz eser siyasetiyiz, diye boşuna söylemiyoruz. O yüzden gelişmiş demokrasisi, hukuk düzeni, bilimi ve sanatıyla hayatın her alanında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefimize adım adım ilerliyoruz. Bu teşkilat, 21 yıldan beri gecesinden gündüzüne özveriden kaçınmadı; bu teşkilat bir fedakarlık sembolüdür. Bu teşkilatın da dünyada başka bir örneği yoktur" dedi. 
'2023 VE SONRASI SPORUN YÜZYILI OLACAK' 
'Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını da belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz biliyoruz ki 'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak. Biz inanıyoruz ki 'Türkiye Yüzyılı'na Türkiye'nin sporcuları damga vuracak. Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı, uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık, başka ülkeler bunu nasıl başarmış, diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'Siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz. Bu çerçevede de her bir branşta iddiası olan bir ülkeyiz. Artık kafilelerimiz şampiyon olma hedefiyle katılıyorlar büyük gruplarda. Hamdolsun, hem hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz hem de yeni hedeflerle daha büyük başarılara yelken açıyoruz. O nedenle diyorum; 2023 ve sonrası 'Türkiye Yüzyılı', sporunun yüzyılı olacak" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında hem çalışmalara devam ettiklerini hem de hedeflerini belirlediklerini kaydetti. Sarıeroğlu, "İnşallah vatandaşlarımızın desteğiyle emin adımlarla AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin güveni, milletimizin desteğiyle birlikte teşkilatlarımızın azimli çalışmalarıyla önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, Cumhur İttifakı olarak hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 20 yıldır vatandaşımızın desteğini almış güçlü bir davayız, siyasi hareketiz. Liderimizle birlikte her alanda, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ulaşıma 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımıza ulaşacak önemli çalışmalar yaptık. Badireler atlattık, her biri bizim için bir sınavdı ama Allah'a hamdolsun, 20 yılda 100 yılın işini gerçekleştirdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-04 13:50:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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