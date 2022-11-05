Bilim Kurulu Üyesi Kenan Midilli, son yolculuğuna uğurlandı



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli (59), memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde toprağa verildi.

İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam" dedi.

Prof. Dr. Kenan Midilli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere bugün memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyüne getirildi. Midlli için köy camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Midilli'nin ağabeyi Kemal Midilli ve yakınları, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mesai arkadaşları ve öğrencileri ile köy halkı katıldı. Cenaze namazından önce Prof. Dr. Midilli'nin tabutuna Türk bayrağı serildi. Yeğenleri Belma ve Berna Midilli ise dakikalarca tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazını, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdı. Kenan Midilli'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-11-05 17:04:00



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