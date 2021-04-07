Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi tespit etti.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu. 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.