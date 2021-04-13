Kırklareli'nde 16 sığınmacı yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivriler köyünde otomobille yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında 3 grup sığınmacı olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri fark eden sığınmacılar, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak otomobillerle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Suriye uyruklu M.Ç. ve H.A. yönetimindeki otomobillerden biri piknik alanı diğeri ise Balıkhane mevkisinde durduruldu. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil ise bölgeden kaçtı.

Kovalamaca sırasında yaralanan bir jandarma eri Demirköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobillerde Suriye uyruklu 2'si çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir silah ele geçirildi.

Jandarma erinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüleri M.Ç. ve H.A. gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.