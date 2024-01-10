Haberler Gündem Kırklareli'nde bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı? 10 Ocak Çarşamba bugün Kırklareli'nde okullar var mı?

Kırklareli'nde bugün okullar tatil mi? Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Kırklareli'nde okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "10 Ocak Çarşamba bugün Kırklareli'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Kırklareli'nde okulların durumu... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:22 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle "Bugün Kırklareli'nde okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 10 Ocak Çarşamba Kırklareli'ndeki okullar ile ilgili detaylar...

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METEOROLOJİ'DEN UYARI Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.