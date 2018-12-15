Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikaya Kırklareli merkez ve 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kaynarca itfaiyelerinin müdahalede bulunduğu yangında AFAD müdürlüğü arama kurtarma ekibi de personel ve ekipman desteği sağladı. İHA'mım haberine göre; yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, fabrikada çeşitli hasarlar meydana geldi. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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