Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle Köprüaltı Deresi'nin taşması sonucu şantiye alanında mahsur kalan bekçi, Kırklareli Valiliği AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı
AA

Lüleburgaz hızlı tren hattı şantiyesinde gece bekçiliği yapan Fethi Varol derenin taşması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan bekçiyle irtibat kuran ekipler, güvenli bölgeye geçmesi sağlanan Varol'u 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

-Lüleburdaz'da da taşkın meydana geldi

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde de ilçeyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu Dere ve Durak mahallerinde de su baskınları meydana geldi.

Kümeevler mevkisine ulaşımın sağlandığı yol taşkın nedeniyle kapandı.

Belediye ekipleri yolda önlem aldı. Vatandaşlar, taşkın dolayısıyla kapanan yoldan geçemeyince ekiplere ait kamyonetle taşındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Lüleburgaz'da taşkının yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu.

Bilgin, bölgedeki çalışmalar hakkında Kaymakam Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den bilgi aldı, taşkında ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşlarla görüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME