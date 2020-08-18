Kırklareli'nde Deveçatağı Göleti'nin suyu bilinçsiz sulama nedeniyle azaldı

AA

Deveçatağı Göleti'in suyunun azaldığı ve balıkların oksijensiz kaldığı bilgisini alan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Ekipler gölette 14 su motoru olduğunu belirledi. Sulama durduruldu.

- "Artık göletimizde su, anca balıklara kadar"

Köy Muhtarı Hüseyin Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bilinçsiz sulama nedeniyle göletteki suyun ciddi oranda azaldığını söyledi.

Göletten sulama yapan köy sakinlerini uyardığını ve sulamanın sona erdirildiğini belirten Aşık, göletin son durumunun içler acısı olduğunu ifade etti.

Suyun kullanılmaması için köy hoparlöründen anonslar yapıldığını anlatan Aşık, "Artık göletimizde su, anca balıklara kadar. Vatandaş da haklı ama biraz aşırı sulama olmuş. Gölet ilk defa bu kadar azaldı." dedi.

Balıkların oksijensiz kalmaya başladığını dile getiren Aşık, göletteki 14 su motorunun en kısa sürede çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aşık, "Göletimizin suyu 1,5 ay önce yüzde 60 doluydu. Vatandaşlarımız, ürünlerini sulaması için motorlarla su çektiler. Şu an göletimiz de doluluk oranı yüzde 20'lerde. Sadece balıklara yetecek bir su var. 1,5 ayda 3 metre su çekildi. Bunun tek nedeni bilinçsiz sulama." diye konuştu.