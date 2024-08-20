Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde işaret dili kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İşaret Dili" kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.
AA'nın haberine göre, kursun 26 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezi ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.
Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.
*Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.