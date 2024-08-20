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        Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde işaret dili kursu açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:17
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        Kırklareli'nde işaret dili kursu
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        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İşaret Dili" kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre, kursun 26 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezi ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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