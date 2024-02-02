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        Haberler Yaşam Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:52
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

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        Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.

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        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

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        Kar örtüsü altındaki ormanlar drone ile görüntülendi.

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        #Istranca Ormanları

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