Kırklareli'nde kendilerini

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte basın kartı hazırlayan bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bu kapsamda yaptığı çalışmada V.Ç'yi gözaltına aldı.

Daha sonra Babaeski ilçesinde ön camında "Basın press" tabelası bulunan H.A. idaresindeki otomobili durduran ekipler, sürücü ile yanındaki G.T'nin üzerinde yerel bir gazeteye ait sahte basın kartları olduğunu belirledi.

Bu arada şüpheliler polislere kendilerini "polis muhabiri" olarak tanıttı.

Ekipler araçta yaptığı aramada 2 kilo 73 gram uyuşturucu, 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. ve G.T. ile diğer şüpheli V.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.