Kırklareli'nde kimliklerini unutan öğrencilere motosikletli polis yardım etti

Ankara'da gecekondu kundaklandı! Alevler 2 eve daha sıçradı

AA

Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girecek Edanur Köse ve Beyza Horuz, kimlikleri yanlarında olmadığı için sınavın yapılacağı binaya alınmadı.

İki öğrenci, bina girişindeki polislerden yardım istedi.

Polis ekipleri, iki öğrenciyi motosiklet ile Lüleburgaz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürdü.

Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Köse'nin, okula götürüleceği sırada, "Gerçekten başarısız bir öğrenci olsam üzülmeyeceğim ama başarılıyım." demesi üzerine polis ekipleri, stres yapmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Daha sonra polis motosikletine binen öğrenciler sınava girecekleri okula götürüldü.

Köse ve Horuz, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınava alındı.