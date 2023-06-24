Kırklareli'nde metruk bina çöktü

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AA

Kırklareli'nde 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Yayla Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Binanın içerisinde bir kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler termal cihazlarla bir süre arama yaptı. Aramada herhangi bir canlıya rastlanmadı.

Binanın enkazı iş makinesiyle kaldırıldı.