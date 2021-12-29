DHA

Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.

Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti.

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi.

Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre; açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun" denildi.