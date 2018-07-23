Kentte aniden başlayan yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

Fırtına nedeniyle ise birçok ağaç, araçların üzerilerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken, su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda da çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ