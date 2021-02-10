Kırklareli'nde sulamaya açılan arazilerden yılda 84 milyon 182 bin lira ek gelir sağlandı

AA

Genel Müdür Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünün yurdun dört yanında olduğu gibi Kırklareli'de de önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırklareli için sulamanın öneminin çok fazla olduğuna değinen Yıldız, 5 sulama inşaatının tamamlanması ile 33 bin 10 dekar arazinin daha sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Yeni sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Kırklareli'nin zirai üretimde ülkenin söz sahibi illerinden biri olacağını vurgulayan Genel Müdür Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda inşa edilen 10 sulama tesisi ile 200 bin 370 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Böylece Kırklareli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 84 milyon 182 bin 800 lira ilave zirai gelir artışı sağladık.

​​​​​​​Diğer taraftan Kırklarelili vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 baraj ve 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor."

Yıldız, kentte taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda 74 taşkın koruma tesisi ile 63 yerleşim yeri ve 46 bin 100 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını, 1 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.