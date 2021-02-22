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Kırklareli'nde taşkından etkilenen 239 aileye nakdi yardım yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki taşkında evleri zarar gören 239 aileye 478 bin liralık nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Kırklareli'nde taşkından etkilenen 239 aileye nakdi yardım yapıldı
AA

Alpullu Şeker İlkokulunun bahçesinde düzenlenen programda Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan tarafından vatandaşlara 2'şer bin liralık yardımları dağıtıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde dünyanın her yerinde iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetler yaşandığını belirtti.

Doğal afetlere karşı tüm vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Bilgin, 3 hafta önce Alpullu'da yaşanan sel felaketinin de ciddi zararlara yol açtığını dile getirdi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"İnsan eliyle doğaya yaptığımız müdahaleler maalesef bize daha sonra ciddi zararlar olarak dönmekte. Yapılan tespitlerde, ortalama afet öncesi yapacağımız 1 liralık yatırımın afet sonrası 7 liralık zarardan bizi koruduğunu görüyoruz. O akşam burada yaşanan sel felaketi normal bir felaket değildi. O akşam eğer düz değil, eğimli bir zemin olsa Bursa'da nasıl 5 vatandaşımızı kaybettiysek, burada da kaybedebilirdik.

'Burada sel felaketi oldu bitti, yaraları sarıyoruz' şeklinde olaya böyle bakmıyoruz. Bunun sebeplerini ortaya koyarak el birliği ile düzeltmek için el ele vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum."

Bilgin, AFAD tarafından da gerekli yardımların en kısa sürede yapılacağını sözlerine ekledi.

Milletvekili Minsolmaz da, taşkının ardının devletin tüm kademelerinin Alpullu'nun yaralarının sarılması için seferber olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Ceylan ise taşkın yaşandığı gece devletin tüm imkanlarının belde vatandaşları için seferber edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bilgin ve beraberindekiler taşkından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

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